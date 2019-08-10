Борис Гребенщиков и Little Big: в Мариуполе стартовал музыкальный фестиваль

В прифронтовом Мариуполе стартовал большой музыкальный фестиваль – крупнейший на востоке Украины.

Одновременно четыре сцены установили прямо на песке – на пляже Песчанка, к линии фронта 20 километров. Среди хедлайнеров фестиваля есть и несколько российских исполнителей.

Открыл МариупольФест россиянин Вася Обломов, известный своей политической сатирой.

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Также будет выступать легендарный Борис Гребенщиков. Хедлайнеры финального дня – так же россияне, безумно популярные в Европе Little Big. Российские артисты признаются, что приезд в Украину для них глоток свободы.

Наряду со сценами – палаточный городок для гостей. Ведь в эти дни в прифронтового города съехались зрители из разных уголков Украины и зарубежья. Среди зрителей фестиваля и сами армейцы.

Совсем рядом с палаточным городком, в порту Мариуполя, украинские военные корабли, которые прошли Керченский пролив и защищают теперь Азов.

Меры безопасности – усиленные, к охране порядка привлекли даже береговую охрану, которая патрулирует побережье.

Заканчивается фестиваль 11 августа. Организаторы ожидают до 20 тысяч зрителей ежедневно, впрочем, полицейские уже видят – людей будет больше.

Напомним, на Дженнифер Лопес треснул костюм во время концерта в Москве.

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