Борис Гребенщиков і Little Big: у Маріуполі стартував музичний фестиваль

У прифронтовому Маріуполі стартував великий музичний фестиваль – найбільший на сході України.

Одночасно чотири сцени встановили просто на піску – на пляжі Піщанка, до лінії фронту 20 кілометрів. Серед хедлайнерів фестивалю є і кілька російських виконавців.

Відкрив МаріупольФест росіянин Вася Обломов, відомий своєю політичною сатирою.

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Також виступатиме легендарний Борис Гребенщиков. Хедлайнери фінального дня – так само росіяни, шалено популярні в Європі Little Big. Російські артисти зізнаються, що приїзд в Україну для них ковток свободи.

Поряд зі сценами – наметове містечко для гостей. Адже цими днями до прифронтового міста з’їхалися глядачі з різних куточків України та закордону. Серед глядачів фестивалю і самі армійці.

Зовсім поряд із наметовим містечком, у порту Маріуполя, українські військові кораблі, які пройшли Керченську протоку і боронять тепер Азов.

Заходи безпеки – посилені, до охорони порядку залучили навіть берегову охорону, що патрулює узбережжя.

Закінчується фестиваль 11 серпня. Організатори очікують до 20 тисяч глядачів щодня, утім поліцейські вже бачать – людей буде більше.

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