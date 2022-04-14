Боялись выходить из дома: как Бородянка приходит в себя после российского террора

Накануне президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши посетили Бородянку. В центре поселка после освобождения от российских захватчиков работает гуманитарный штаб и центр управления разбором завалов. Здесь людям раздают продуктовые наборы и лекарства.

В очереди за гуманитарной помощью – местная жительница Люба. Несмотря на пережитое женщина не потеряла ни чувства юмора, ни жизнелюбие, хотя признается, что это ей удалось не просто.

– Трудно пережили. Боялись. Боялись выходить из дома, потому что убивали на массиве – или снайперы, но парни молодые погибали. Я отак выгляну, увижу труп — и в дом бегом назад, — рассказала женщина.

77-летняя Надежда Онисимовна, называющая себя бабой Надей, пряталась со своим 85-летним мужем в доме, когда к ним однажды ворвались оккупанты.

– Выбитые двери, окна разбитые, заборы поломанные. Это ужас! И еще говорят: “дед, не бойся, не бойся, мы мирные люди, но это же война – если бы вы открыли двери, значит не ломали бы”, – вспоминает пенсионерка.

Говорит, что россияне еще несколько раз приходили к ним за едой, но она их не видела, потому что муж прятал ее – боялся, что могут убить.

В Бородянку вернулись местные спасатели. В их части жили российские военные, после которых пришлось несколько дней все убирать. Только мусор вывезли на двух грузовиках.

– Между кроватями все было в бутылках пустых из-под алкогольных напитков. Спали на кроватях и сразу справляли свои нужды под ними, – рассказали они.

Отличились россияне и на мемориальном комплексе, который в 50 м от пожарной части. Это памятник погибшим в годы Второй мировой войны, победой в которой так гордится РФ. Он, как и 98% домов в центре поселка, получил повреждения.

Восемь домов в центре Бородянки уничтожены полностью – сейчас здесь разбирают завалы. После освобождения обнаружили тела уже 22 человек, в том числе и детей.

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