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Факты / Видео / Украина

Только молились, чтобы выжить: в разрушенной Бородянке разбирают завалы домов

Константин Мельников Журналист программы Факты ICTV

Спасатели смогли приступить к разборам завалов в Бородянке Киевской области только после освобождения города от российских захватчиков. И хотя спустя больше месяца после авиабомбардировки шансы найти под завалами домов тех, кому удалось выжить — мизерные, в ГСЧС надеются на чудо.

Колонна вражеской техники вошла в городок Бородянка на севере области в первые дни российско-украинской войны. По жилым домам чуть ли не сразу били авиацией, реактивными системами залпового огня Ураган, танков. В Бородянке не осталось ни одного уцелевшего магазина. В течение более месяца в оккупации жители города лишь молились, чтобы выжить.

— Полностью уничтожили социальную инфраструктуру всю. Вот представьте водоканал. Они приехали и расстреляли водонапорные башни. Они повредили газопровод, они разбили полностью электросеть, – рассказывает местная жительница Людмила.

Еще 1 марта российские террористы полностью разбомбили один из жилых домов. Работники ГСЧС смогли приступить к спасательным работам только 6 апреля. Людмила – одна из тех, кто пытался самостоятельно разобрать завалы дома. Под грудой камней остались ее сестра и племянник. Сейчас женщина больше всего хочет по-человечески похоронить родных.

– Не страшно то, что еды мало, воды. Мы собирали здесь воду, ходили к колодцам, носили людям воду бутылками, ведрами. Это все. Знаете, когда семья знает, что здесь лежит, а сделать ничего не может, — добавляет Людмила.

Только в доме, где в подвале прятались родные Людмилы, под завалами может быть до восьми человек. В общем по городу – до сотни. Спасатели не вовлекают в разборы технику и разбирают каждый камешек вручную, ведь под завалами могут быть тела и, возможно, уцелевшие жители. Чтобы ускорить процесс, спасателям области помогают коллеги из столицы, военные и правоохранители. Главная цель – как можно скорее добраться до подвальных помещений.

– По свидетельствам, на верхних этажах фактически людей не было, они все прятались в подвальных помещениях. Надеемся, что есть кто-то живой, — говорит спикер ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

Между тем, пиротехники продолжают прочесывать всю территорию города, чтобы скорее можно было проверить подвальные помещения во всех многоэтажках Бородянки.

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