Бронежилет и каска могут не спасти! Какое оружие применяет враг на Донбассе

За минувшие сутки наши позиции обстреляли 13 раз, теперь уже две атаки. В пять утра целый час с запрещенного оружия били по Авдеевке, обстреляли из противотанковых гранатометов. К счастью, наши все цели. Зато у противника – один раненый.

Зайцево – поселок у временно оккупированной Горловки. Война разделила его на две части. Одна – под контролем террористов. Другую защищают украинские военные. Говорят, спокойных дней здесь не бывает.

Впрочем, установившегося режима работы, шутят украинские армейцы, у врага нет.

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Любая война, даже если она перешла в окопную фазу, непредсказуема. Вражеский огонь может начаться в любой момент. И это тот случай, когда тишина пугает больше, чем обстрел. Ведь только боец ​​потеряет бдительность на открытых участках или у бойницы, может легко стать жертвой снайпера. Спасает труба разведчика.

В Зайцево, несмотря на войну, лето изобилует, как и везде. Непаханые поля заросли высокой травой, заброшенные дворы оккупировали кустарники. Рай для диверсантов.

Есть крупные обломки – как ладонь взрослого мужчины. От ручного противотанкового гранатомета. Острые, как лезвия, они и режут так же. Даже бронежилет и каска могут не спасти.

К слову, на передовой служат бойцы со всей Украины, но принести мир в родные дома больше всех хотят выходцы из Донецкой и Луганской областей.

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