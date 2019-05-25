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Факты / Видео / Украина

Разные профессии, но одна цель: кто защищает Украину от боевиков

Сейчас на передовой служат бойцы со всей Украины, но принести мир в родные дома больше всех хотят выходцы из Донецкой и Луганской областей.

Военному медику Ивану 25 лет. Когда началась война, он учился на третьем курсе Донецкого медицинского университета.

Из-за захвата Донецка боевиками, Иван отложил мечту на потом, и пошел спасать тех, кто встал на защиту Донбасса от русского мира.

Азов, в котором служит Иван, недавно разгромил штаб оккупантов.

Военнослужащий Евгений, один из тех шахтеров, о которых говорил Путин. Шахтеры действительно воюют на Донбассе – выгоняют русский мир.

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На горизонте виднеются многоэтажки оккупированной Горловки. Именно оттуда гвоздит русская артиллерия по донецким шахтерам, которые взялись защищать родную землю.

Днем здесь немного тише, но не менее опасно. По тем, кто не предал родные города, стреляет  российский снайпер.

Бывший строитель из Донецкой области Станислав защищает участок фронта на Луганщине, где калибры оккупационной армии на этой неделе были крупные.

К слову, украинские армейцы взорвали бронетехнику боевиков под Донецком.

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