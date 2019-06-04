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Бронежилет і каска можуть не врятувати! Яку зброю застосовує ворог на Донбасі

За минулу добу наші позиції обстріляли 13 разів, нині вже дві атаки. О п’ятій ранку годину із забороненої зброї били по Авдіївці, обстріляли із протитанкових гранатометів. На щастя, наші всі цілі. Натомість, у противника – один поранений.

Зайцеве – селище біля тимчасово окупованої Горлівки. Війна розділила його на дві частини. Одна – під контролем терористів. Іншу боронять українські вояки. Кажуть, спокійних днів тут не буває.

Втім, сталого режиму роботи, жартують українські армійці, у ворога немає.

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Будь-яка війна, навіть якщо вона перейшла в окопну фазу, непередбачувана. Ворожий вогонь може початися кожної миті. І це той випадок, коли тиша лякає більше, ніж обстріл. Адже щойно боєць втратить пильність на відкритих ділянках або біля бійниці, може легко стати жертвою снайпера. Рятує труба розвідника.

У Зайцевому, попри війну, літо буяє, як і скрізь. Неорані поля заросли високою травою, покинуті подвір’я окупували чагарники. Рай для диверсантів.

Є великі уламки – як долоня дорослого чоловіка. Від ручного протитанкового гранатомета. Гострі, як лезо, вони і ріжуть так само. Навіть бронежилет і каска можуть не врятувати.

До слова, на передовій служать бійці з усієї України, проте принести мир у рідні домівкі найбільше бажають вихідці з Донеччини та Луганщини.

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