На Донбассе погиб десантник Вадим Забава

Ночью во время выполнения боевой задачи в Донбассе погиб десантник Вадим Забава. По данным командования десантно-штурмовых войск, погибший десантник родом из Запорожья, у него остались жена, дочь и сын. Напряженная ситуация в Песках – в поселке возле Донецка. Российские оккупанты бьют из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и минометов.

В Песках еще не было ни дня без обстрелов, говорят украинские военные.

Смотрите: В Ровенскую область вернулись разведчики после полугода на передовой

Противника не останавливают ни договоренности о соблюдении режима прекращения огня, ни Минские переговоры, которые запретили применение минометов.

Украинские армейцы на каждый вражеский обстрел отвечают адекватно. Защитники шутят: надо держать террористов в тонусе. И серьезно добавляют, важно показывать силу, ведь враг будет бояться только сильных.

К слову, на передовой служат бойцы со всей Украины, но принести мир в родные дома больше всех хотят выходцы из Донецкой и Луганской областей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.