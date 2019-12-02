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Британцы массово скупают квартиры в Париже – причины

Украинцы, чтобы не потерять деньги, покупают квартиры в Киеве. Так же поступают британцы, которые боятся кризиса от Brexit. Они словно горячие пирожки разбирают квартиры в кредит, но – в Париже.

Бизнесмен Роберт Дрейк приобрел квартиру вблизи Елисейского дворца за 2 млн евро. Двери – потрепанные, их не меняли несколько десятилетий, но новые – пластиковые, поставить нельзя – закон запрещает. Хоть и центр, консьержа нет. Лифт маленький, влезает только сам Роберт, еще и половину этажа надо пешком подняться.

Далее – узкий коридор – это дань архитектуры XIX века, и балкон – двери тоже старые, деревянные, никаких пластиковых. Но все компенсирует вид – рядом Эйфелева башня.

Квартира за два миллиона – это две спальни, гостиная, никакой роскоши и позолоты, сдержанный белый фон – характерный для Парижа. Британец признался, что впервые купил недвижимость за пределами родной Великобритании. Предприниматель планирует приобрести еще квартир, чтобы сдавать в аренду.

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Не только шарм французской столицы привлекает бизнесменов. Предыдущий президент Франции Олланд налогами сдирал с миллионеров три четверти их доходов. А вот нынешний глава государства Макрон наоборот – практически полностью сократил сборы для богачей. В Лондоне бизнесменам неспокойно – ожидают кризиса, когда Великобритания выйдет из ЕС.

Лондон уже вылетел из лидеров самых привлекательных городов покупки жилья. Из-за туманной ситуации, британцы решили вкладывать деньги в недвижимость за рубежом. Каждый пятый покупатель во Франции – именно из Британии. Ранее элитное жилье больше скупали бизнесмены из Бельгии, Норвегии, Швеции, Дании, а также Ближнего Востока.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, чем Brexit может обернуться для Великобритании.

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