Запасаются едой в ожидании Brexit: британцы массово скупают продукты

Обеспокоенные британцы запасают еду в ожидании Brexit.

По данным финансовой компании Premium Credit, на запасы продуктов жители страны потратили почти 4,5 миллиарда евро.

В случае, если выход Соединенного королевства из состава ЕС 31 октября повлечет проблемы с поставками.

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Количество пустых магазинов достигло самого высокого показателя за четыре года. Ранее сообщалось, что выход Великобритании из ЕС без соглашения нарушит поставки продовольствия на несколько недель или месяцев из-за задержек в портах.

Напомним, Бориса Джонсона официально назначили на должность премьер-министра Великобритании 24 июня.

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