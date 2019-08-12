Запасаются едой в ожидании Brexit: британцы массово скупают продукты
Обеспокоенные британцы запасают еду в ожидании Brexit.
По данным финансовой компании Premium Credit, на запасы продуктов жители страны потратили почти 4,5 миллиарда евро.
В случае, если выход Соединенного королевства из состава ЕС 31 октября повлечет проблемы с поставками.
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Количество пустых магазинов достигло самого высокого показателя за четыре года. Ранее сообщалось, что выход Великобритании из ЕС без соглашения нарушит поставки продовольствия на несколько недель или месяцев из-за задержек в портах.
Напомним, Бориса Джонсона официально назначили на должность премьер-министра Великобритании 24 июня.
2019-08-12
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