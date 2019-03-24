Лондон против Brexit: чем это может обернуться для страны

Бешеными темпами увеличивается петиция на сайте британского парламента об отмене Brexit.

Накануне противники выхода из ЕС даже обвалили сайт. Уже более 5 миллионов подписей.

Заговорили и об отставке премьера Великобритании Терезы Мэй, а накануне в Лондоне тысячи людей вышли на протест.

За выход из Евросоюза британцы проголосовали на референдуме 2016. Но после почти трех лет дискуссий – непонятно, как, когда и вообще будет ли Brexit.

Премьер-министр Тереза ​​Мэй непреклонна. Хочет еще раз попробовать проголосовать в парламенте за сделку на следующей неделе. Евросоюз согласился немного подождать и перенести прощание с Британией на 22 мая. Но страны ЕС готовы и к жесткому Brexit – то есть без договоренностей. Для британской экономики это станет ударом. Немало британцев уже осознали, желание вырваться на свободу – приведет не только неудобства. Это повлияет и негативно на экономику.

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Напомним, что премьер Великобритании Тереза Мэй просила об отсрочке до 30 июня. Однако такое условие не устраивает страны ЕС из-за отказа Британии проводить на своей территории выборы в европейский парламент, которые состоятся в конце мая.

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