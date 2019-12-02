Британці масово скуповують квартири в Парижі – причини

Українці, щоб не втратити гроші, купують квартири в Києві. Так само роблять британці, які бояться кризи від Brexit. Вони немов гарячі пиріжки розбирають квартири в кредит, але – в Парижі.

Бізнесмен Роберт Дрейк придбав квартиру поблизу Єлисейського палацу за 2 млн євро. Двері – пошарпані, їх не міняли кілька десятирічь, але нові – пластикові, поставити не можна – закон забороняє. Хоча це й центр, конс’єржа немає. Ліфт маленький, влазить лише сам Роберт, ще й половину поверху треба пішки піднятися.

Далі – вузький коридор – це данина архітектури XIX століття, і балкон – двері теж старі, дерев’яні, жодних пластикових. Але все компенсує вид – поруч Ейфелева вежа.

Квартира за два мільйони – це дві спальні, вітальня, жодної розкоші та позолоти, стриманий білий фон – характерний для Парижа. Британець зізнався, що вперше купив нерухомість поза межами рідної Британії. Підприємець планує придбати ще квартир, щоб здавати в оренду.

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Не тільки шарм французької столиці приваблює бізнесменів. Попередній президент Франції Олланд податками здирав з мільйонерів три чверті їхніх доходів. А от нинішній глава держави Макрон навпаки – практично повністю скоротив збори для багатіїв. У Лондоні бізнесменам неспокійно – очікують кризи, коли Британія вийде з ЄС.

Лондон вже вилетів з лідерів найпривабливіших міст купівлі житла. Через туманну ситуацію, британці вирішили вкладати гроші в нерухомість за кордоном. Кожен п’ятий покупець у Франції – саме з Британії. Раніше елітне житло більше скуповували бізнесмени з Бельгії, Норвегії, Швеції, Данії, а також Близького Сходу.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чим Brexit може обернутися для Великобританії.

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