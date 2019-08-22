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Цена от 7 млн. грн. Как выглядят обновленные военные машины Козак 2М1 и Отаман

Украинские конструкторы представили две новые военные машины.

Украинский бронированный автомобиль последней модели Козак 2М1. Его разработчики шутят, для украинских дорог машина тоже пригодится. Но прежде всего ее разрабатывали для фронта.

Такие бронемашины в Украине начали производить еще десять лет назад. Тогда их преимущественно использовали для парадов на День независимости. А с началом войны в Донбассе, Козака взяли на вооружение наши армейцы. Машина напичкана современной техникой и обшита прочной броней. Ее толщина восемь миллиметров. Этого достаточно, чтобы уберечь экипаж от обстрела из оружия небольшого калибра.

В салоне обновленного Козака легко разместятся десять армейцев. Этого достаточно для спецопераций, убеждают армейцы. Но главная изюминка, последней версии Козака – независимая подвеска, дизельный двигатель прочностью 280 лошадиных сил. А еще прочнее броня и уникальное многослойное пуленепробиваемое стекло.

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Бронетранспортер Отаман. Машина сделана по натовским стандартам. Но пока в единственном экземпляре. От советских предшественников отличается не только современным оснащением, броней, но и дизайном.

Эту машину разработчики называют уникальной. Ее можно использовать не только во время огневых атак, но и перевозить раненых и большие грузы. БТР рассчитан для задач морских пехотинцев и десантников. Средняя стоимость таких БТРов и бронемашин Козак от семи млн гривен.

Сейчас во всех силовиков до двух сотен Казаков. Но разработчики уверяют, они готовы ежедневно выпускать по две бронированные машины. Лишь бы был государственный заказ. Зато, жалуются – за последние два года, государство начало больше покупать зарубежной техники, чем отечественной.

К слову, во Львове начали модернизацию советского танка Т-64.

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