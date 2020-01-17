Остановка укрепления гривны: в НБУ назвали причину

На наличном рынке на курсы валют оказывает большое влияние психологический фактор, заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.
– Мы видели, например, в октябре прошлого года был скачок курса, также полностью вызванный психологическим фактором, который был в конце этого года, – отметил он.
По его словам, наличный рынок очень тесно связан с безналичным, на котором работает Нацбанк.
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То есть из-за изменений на наличном рынке меняется и официальный курс валют.
Куприй добавил, что именно с этим связана остановка укрепления курса гривны относительно остальных валют.
Напомним, в 2019 году гривна укрепилась к доллару на 19%, что является наилучшим показателем среди мировых валют.
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