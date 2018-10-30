Будівельний безлад в Україні: хто порушує правила та чому

В одному з мікромасивів на Дарниці понад три тисячі квартир – це приблизно на 10 тисяч людей – є великий паркінг, безліч магазинів. А от школи немає. Дитсадок лише приватний. Тож батьки малечу водять хто куди.

Ще гірша ситуація на Позняках. Тут взагалі ані паркінгу, ані жодної соціальної інфраструктури. Мікрорайон немов – Шанхай. Навкруги бетонні монстри по 25 поверхів. За будівельними нормами відстань між висотками має бути 50 метрів. Але там немає навіть половини. Будують де заманеться, бо генплану в столиці досі нема.

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Головний архітектор Києва каже – проект генплану надіслали на аудит до Німеччини. Визнає – у Києві будівельний безлад. Але він ні в чому не винен. Бо повноваження його департаменту ніби то обмежили 7 років тому. Архітектор усе перекладає на державну будівельно-архітектурну інспекцію. Мовляв, це вона все має контролювати. Там же пояснюють – якщо забудовник приходить з усіма документами, які видала міська влада, вони безсилі. Бо позапланові перевірки заборонені. Тож вихід один – змінювати закон.

Ситуація зміниться вже за років два, адже будівельні норми таки зробили жорсткішими. Тепер чітко регламентують висоту будинків до кількості мешканців. Так, у селах дозволено зводити будинки не більше чотирьох поверхів, у селищах міського типу – не більше п’яти, у містах з населенням до п’ятдесяти тисяч – максимум девятиповерхівки. Поверховість будинків у містах з населенням у понад 100 тисяч регулюватимуть містопланувальні документи. Окреме питання – щільність населення. Нині на гектар передбачено максимум 450 людей. А не по кілька тисяч, як є насправді.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що в Києві на будівництві розбився підліток.

Опубліковано Жовтень, 30 в 19:54



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