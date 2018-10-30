Факти / Відео / Україна / Будівельний безлад в Україні: хто порушує правила та чому/

Будівельний безлад в Україні: хто порушує правила та чому

В одному з мікромасивів на Дарниці понад три тисячі квартир  – це приблизно на 10 тисяч людей  – є великий паркінг, безліч магазинів. А от школи немає. Дитсадок лише приватний.  Тож батьки малечу  водять  хто куди.

Ще гірша ситуація на Позняках. Тут взагалі ані паркінгу, ані жодної соціальної інфраструктури.  Мікрорайон немов –  Шанхай. Навкруги бетонні монстри по 25 поверхів. За будівельними нормами відстань між висотками  має бути 50 метрів.  Але там немає навіть половини.  Будують де заманеться, бо генплану в столиці досі нема.

Читайте: Будівництво ТРЦ на Поштовій площі припиняють

Головний архітектор Києва каже –  проект генплану надіслали на аудит до Німеччини. Визнає – у Києві будівельний безлад. Але він ні в чому не винен. Бо повноваження його департаменту ніби то обмежили 7 років тому. Архітектор усе перекладає на державну будівельно-архітектурну інспекцію. Мовляв, це вона все має контролювати.  Там же пояснюють – якщо забудовник приходить з усіма документами, які видала міська влада, вони безсилі. Бо позапланові перевірки заборонені. Тож вихід один – змінювати закон.

Ситуація зміниться вже за років два, адже будівельні норми таки зробили жорсткішими. Тепер чітко регламентують  висоту  будинків до  кількості мешканців. Так, у селах дозволено  зводити будинки   не більше чотирьох поверхів, у селищах міського типу – не більше п’яти, у містах з населенням до п’ятдесяти тисяч – максимум девятиповерхівки.  Поверховість будинків у містах з населенням  у понад 100 тисяч регулюватимуть  містопланувальні документи.  Окреме питання – щільність населення. Нині на гектар передбачено максимум 450 людей. А  не по кілька тисяч,  як є насправді.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що в Києві на будівництві розбився підліток.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Нові правила будівництва: як щільно можна зводити новобудови
Подільський міст
Подільський міст запрацює за 2 роки: на якій стадії будівництво
Нові правила будівництва ліфтів: чого чекати українцям з 1 жовтня
Обустройство велодорожек: когда и где начнется строительство
Будівництво
В Україні з багатоповерхівок зникнуть смердючі сміттєпроводи
Altercom Limited побудує в Україні сміттєпереробний завод
Современная школа: что влияет на уровень учебы и как повысить интерес детей
Початкова школа
В Україні дозволять відкривати школи у багатоповерхівках

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка