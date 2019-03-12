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Кормят чебуреками всю Каховку: переселенки из Крыма открыли собственный бизнес

Две крымские переселенки в Алуште были научными сотрудницами природного заповедника, а сейчас взялись жарить чебуреки для жителей Каховки. Сюда переехали после аннексии. Своим нынешним делом довольны. Ежедневно готовят по 4 сотни прыжков и чебуреков.

После оккупации Крыма украинские патриотки пытались продолжить научную работу. Но Крымский природный заповедник пришел в упадок, а моральное давление стало невыносимое. 2016 женщины переехали в Каховку. Зарабатывать на аренду жилья и содержание детей решили фаст-фудом.

Женщинам повезло на хороших людей. Волонтеры записали их на тренинги для переселенцев. За американские гранты они приобрели оборудование для пекарни.

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У каждой свой микробизнес. Ирина готовит пирожки и тесто для чебуреков. А Елена их продает. Крымские блюда Каховке по вкусу.

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