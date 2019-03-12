Будинок для пенсіонерів на Кіровоградщині: як живуть та хто утримує
Будинок для стареньких Затишна оселя, що на Кіровоградщині – приклад того, як людина забажавши, може зробити кращим життя інших.
Волонтерка організувала цей будинок з нуля, але за підтримки небайдужих. І тепер у затишній оселі 7 людей знайшли прихисток. Всього тут може бути 25 жителів.
Новий дім для самотніх стареньких створила Валерія. Пропрацювавши 10 років волонтером у схожому закладі, жінка відкрила власний.
– Це моя місія – зробити останні роки, місяці і дні людини світлими. Як ми радіємо народженню дитини, так ми повинні оточувати людини турботою, красивим інтер’єром, – говорить жінка.
Фермер продав свій будинок за символічну суму, волонтери та благодійники зробили ремонт, купили котел, бойлер, вікна і двері. Навіть працівники погодилися отримувати зарплату не одразу.
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Зараз у будинку 7 людей. Загалом можуть доглядати 25. Пенсія мешканців іде на рахунок будинку. Однак цього не вистачає на повне утримання, тож тут раді будь-якій копійці і допомозі.
До слова, у Івано-Франківську сироті виділили кімнату 9,5 кв метрів.