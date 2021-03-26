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Бурный темперамент и яркая внешность: история успеха Олеси Жураковской

Олеся Жураковская — настоящая звезда украинского кино и театра. Кто не видел ее спектаклей в столичном театре на Левом берегу — много потерял. Те, кто видели, непременно запомнили.

Сейчас Олеся на пике полярности в киноиндустрии. Она снимается в полнометражных фильмах и сериалах.

Пышные формы, яркая внешность и бурный темперамент делают Олесю Жураковскую любимицей многих поклонников отечественного кино и телевидения.

В фильмографии актрисы есть и драматические роли. Одна из последних — кинолента Первые ласточки, где актриса сыграла маму Полины, которая, по сюжету, покончила с собой.

В драме Крепостная ее персонаж — кухарка Павлина. Совсем юной она вышла замуж, а мужа сразу забрали в солдаты на 25 лет. Где-то на службе он и погиб.

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Впрочем, самой сложной Олеся называет роль в драме Мама. Этот сериал о матери, которая отпустила на войну единственного сына и вынуждена самостоятельно искать его на оккупированной территории. В основу остросюжетной истории легли рассказы женщин, которые на самом деле переживали такое горе. Актриса признается, когда читала сценарий — плакала.

В 2012 году Жураковская стала ведущей шоу Взвешенные и счастливые. Во втором сезоне она и сама похудела на 30 килограммов.

Больше Олеся все же любит театральную сцену, где играет уже более 20 лет. Хотя, если бы со сценой не сложилось — могла бы стать дизайнером.

По ее словам, первая ее профессия — технолог швейного производства. Сейчас старые навыки пригодились, актриса шьет на карантине в свое удовольствие, так как театральный ритм замедлился.

Впрочем, несмотря на все, Олеся убеждена — театр никогда не исчезнет.

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