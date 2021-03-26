Бурхливий темперамент та яскрава зовнішність: історія успіху Олесі Жураківської

Олеся Жураківська – справжня зірка українського кіно та театру. Хто не бачив її вистав у столичному театрі на Лівому березі – багато втратив. Ті, хто бачив, неодмінно запам’ятав.

Нині Олеся на піку полярності у кіноіндустрії. Вона знімається у повнометражних фільмах та серіалах.

Пишні форми, яскрава зовнішність та бурхливий темперамент роблять Олесю Жураківську улюбленицею багатьох шанувальників вітчизняного кіно і телебачення.

У фільмографії актриси є і драматичні ролі. Одна з останніх – стрічка Перші ластівки, де акторка зіграла маму Поліни, яка, за сюжетом, наклала на себе руки.

У драмі Кріпосна її персонаж – кухарка Павлина. Зовсім юною вона вийшла заміж, а чоловіка одразу забрали в солдати на 25 років. Десь на службі він і загинув.

Втім, найскладнішою Олеся називає роль у драмі Мама. Цей серіал про матір, яка відпустила на війну єдиного сина та вимушена самотужки шукати його на окупованій території. В основу гостросюжетної історії лягли розповіді жінок, які насправді переживали таке горе. Акторка зізнається, коли читала сценарій – плакала.

У 2012 році Жураківська стала ведучою шоу Зважені та щасливі. У другому сезоні вона й сама схудла на 30 кілограмів.

Найбільше Олеся все ж любить театральну сцену, де грає вже понад 20 років. Хоча, якби зі сценою не склалося – могла б стати дизайнеркою.

За її словами, перша її професія – технолог швейного виробництва. Нині давні навички стають у пригоді, акторка шиє на карантині у своє задоволення, оскільки театральний ритм уповільнився.

Втім, попри все, Олеся переконана – театр ніколи не зникне.

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