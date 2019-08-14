Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Янтарная мафия: прокуратура Житомирской области открыла дела против силовиков

После президентского визита прокуроры Житомирской области взялись за воров янтаря.

Местная прокуратура начала уголовное производство после заявления президента Владимира Зеленского о причастности местных силовиков к незаконной добычи.

В понедельник, 12 августа, глава государства лично посетил проблемные районы региона и провел выездное совещание, на котором заявил о причастности правоохранителей области к покрытию схем незаконной добычи янтаря на территории Олевского, Овручского и Коростенского районов.

ЧитайтеЗеленский требует уволить руководителей полиции и СБУ Житомирщины из-за янтарных схем

К слову, Владимир Зеленский в Житомире также представил нового главу ОГА.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Кадровые чистки и война с янтарной мафией: зачем Зеленский ездил в Житомир
Работник СБУ и кандидат наук – кто такой Виталий Бунечко
Это война криминальных авторитетов с государством – Зеленский о добыче янтаря
Зеленский требует уволить руководителей полиции и СБУ Житомирщины из-за янтарных схем
Зеленский представил нового председателя Житомирской ОГА Бунечко
В Житомирской области микроавтобус столкнулся с авто – 24 пострадавших
В Коростене муж забил жену до смерти и застрелился
Избивали и пытали утюгом: в Бердичеве грабители напали на дом пенсионеров

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка