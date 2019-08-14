Янтарная мафия: прокуратура Житомирской области открыла дела против силовиков

После президентского визита прокуроры Житомирской области взялись за воров янтаря.

Местная прокуратура начала уголовное производство после заявления президента Владимира Зеленского о причастности местных силовиков к незаконной добычи.

В понедельник, 12 августа, глава государства лично посетил проблемные районы региона и провел выездное совещание, на котором заявил о причастности правоохранителей области к покрытию схем незаконной добычи янтаря на территории Олевского, Овручского и Коростенского районов.

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К слову, Владимир Зеленский в Житомире также представил нового главу ОГА.

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