Янтарная мафия: прокуратура Житомирской области открыла дела против силовиков
После президентского визита прокуроры Житомирской области взялись за воров янтаря.
Местная прокуратура начала уголовное производство после заявления президента Владимира Зеленского о причастности местных силовиков к незаконной добычи.
В понедельник, 12 августа, глава государства лично посетил проблемные районы региона и провел выездное совещание, на котором заявил о причастности правоохранителей области к покрытию схем незаконной добычи янтаря на территории Олевского, Овручского и Коростенского районов.
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К слову, Владимир Зеленский в Житомире также представил нового главу ОГА.
2019-08-14Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.