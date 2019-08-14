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Бурштинова мафія: прокуратура Житомирщини відкрила справи проти силовиків

Після президентського візиту прокурори Житомирщини взялися за крадіїв бурштину.

Тамтешня прокуратура розпочала кримінальне провадження після заяви президента Володимира Зеленського про причетність місцевих силовиків до незаконного видобутку.

У понеділок, 12 серпня, глава держави особисто відвідав проблемні райони регіону й провів виїзну нараду, на якій заявив про причетність правоохоронців області до покривання схем незаконного видобутку бурштину на території Олевського, Овруцького та Коростенського районів.

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До слова, Володимир Зеленськи у Житомирі також представив нового голову ОДА.

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