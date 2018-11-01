Часть Эйфелевой башни продадут на аукционе: дата и цена

Часть Эйфелевой башни продадут на аукционе.

Экспонат является одной из секций оригинальных винтовых лестниц 1889 года, которые когда-то объединяли второй и третий уровни башни. Часть башни имеет высоту чуть больше, чем четыре метра и насчитывает 25 ступеней.

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Они станут частью культурной выставки на Елисейских полях. Различные части лестницы пока в собственности престижных учреждений и частных коллекциях по всему миру.

Аукцион назначен на 27 ноября. Пока лот оценивается в 60 тыс. евро.

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Опубликовано Ноябрь, 01 в 15:51



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