Часть Эйфелевой башни продадут на аукционе: дата и цена
Часть Эйфелевой башни продадут на аукционе.
Экспонат является одной из секций оригинальных винтовых лестниц 1889 года, которые когда-то объединяли второй и третий уровни башни. Часть башни имеет высоту чуть больше, чем четыре метра и насчитывает 25 ступеней.
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Они станут частью культурной выставки на Елисейских полях. Различные части лестницы пока в собственности престижных учреждений и частных коллекциях по всему миру.
Аукцион назначен на 27 ноября. Пока лот оценивается в 60 тыс. евро.
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2018-11-01
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