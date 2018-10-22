Говорят и лепят вареники: чудо-роботы на техновыставке в Японии

Умные машины с искусственным интеллектом все чаще заменяют человека. Каким будет уже следующий год – трудно представить, учитывая такое разнообразие изобретений на крупнейшей в Азии выставке передовых технологий Ситек.

Ольга одна из 30-ти студентов-айтишников из Украины, которым удалось посетить выставку в Токио. Благодаря своим социальным ИТ-проектам они победили в конкурсе программистов фонда Бориса Колесникова. В Японии, чтобы усовершенствовать свои изобретения и перенять опыт мировых лидеров.

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Человек может управлять сразу 5-ю работами. В будущем – сотнями. Уже сейчас умной машиной можно управлять, находясь в другом городе или даже стране.

Поездка украинских студентов в Токио стала призом конкурса не случайно. Ведь именно столицу Японии часто называют городом будущего. Здесь уже тестируют беспилотные такси.

Наши студенты уезжают отсюда со своими сокровенными желаниями – уже в ближайшее время технологически приблизить Украину к Японии.

К слову, салон красоты и роботокласс – современные села Черкасской области.

Опубликовано Октябрь, 22 в 20:15



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