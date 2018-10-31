Виртуальные очки для архитектора: пример как заработать на стартапе с нуля

Новые бизнес идеи – дело рискованное, но сейчас в Польше именно на это делают ставку инвесторы. Над проектами работают большие команды специалистов – чтобы быстро развить и продать бизнес.

Поэтому именно в Польше скоро могут выйти в производство невиданные технические новинки – как в частности, виртуальные очки для архитекторов.

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Большая группа Giza Venture Capital свое время рискнула и поддержала такие успешные проекты, как Аудиотека – самый известный производитель аудиокниг, или HiProMine – это самое новое направление, когда на органических отходах выращивают насекомых, а затем из насекомых делают корма для животных, удобрения и даже топливо.

В венчурной группе объясняют, что риск – это их сфера, хотя и тщательно подбирают идеи. Например за последние три года рассмотрели 3,5 тысячи предложений, но уложились только в 34. Если ваша идея супернова и даже еще не развита, вы можете выйти с ней на биржу ценных бумаг. Специально для еще неприбыльных стартапов есть целая программа Нью Коннект. Новинку протестируют, вам назначат своего советника, а дальше идею быстро увидят инвесторы. Их может быть не 2, а 22 и с небольшими вложениями, но это тоже путь.

К слову, Факты ICTV сообщали, что украинцы выиграли конкурс стартапов.

Опубликовано Октябрь, 31 в 19:49



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