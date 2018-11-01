Частину Ейфелевої вежі продадуть на аукціоні: дата і ціна

Частину Ейфелевої вежі продадуть на аукціоні.

Експонат є однією із секцій оригінальних гвинтових сходів 1889 року, які колись поєднували другий і третій рівні вежі. Частина башти має висоту трохи більше, ніж чотири метри і налічує 25 сходинок.

Дивіться: Віртуальні окуляри для архітектора: приклад як заробити на стартапі з нуля

Вони стануть частиною культурної виставки на Єлисейських полях. Різні частини сходів наразі є у власності престижних установ та приватних колекціях по всьому світі.

Аукціон призначили на 27 листопада. Поки лот оцінюють у 60 тис. євро.

До слова, розмовляють і ліплять вареники: диво-роботи на техновиставці в Японії.

Опубліковано Листопад, 01 в 15:51



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.