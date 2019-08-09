Чехия изменила правила выдачи рабочих карт украинцам

Чехия изменила правила выдачи рабочих карт украинцам.

Теперь поменять работодателя можно только через шесть месяцев после получения первой рабочей карты. Уволится раньше выйдет, только если работодатель нарушает права работника.

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Сообщение об изменении места работы или позиции украинцы должны подать в МВД Чехии не позднее, чем за 30 дней до запланированной даты.

Напомним, в начале июня чешское правительство удвоило годовую квоту набор украинских работников до 40 тыс. человек.

К слову, Чехию заполонили нелегальные рабочие: 80% из них – украинцы.

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