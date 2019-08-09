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Чехія змінила правила видавання робочих карт українцям

Чехія змінила правила видавання робочих карт українцям.

Тепер поміняти роботодавця можна лише через шість місяців після отримання першої робочої карти. Звільнитись раніше вийде, тільки якщо роботодавець порушує права працівника.

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Повідомлення про зміну місця роботи чи позиції українці мають подати до МВС Чеської Республіки не пізніше, ніж за 30 днів до запланованої дати.

Нагадаємо, на початку червня чеський уряд подвоїв річну квоту на набір українських працівників до 40 тис. осіб.

До слова, Чехію заполонили нелегальні робітники: 80% з них – українці.

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