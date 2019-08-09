Через 20 лет человечество может оказаться на грани голода – экологи

Треть мирового океана уже загрязнена пластиком – такие данные исследований Greenpeace. Опасны не только крупные куски, но и те, что в морской воде измельчаются и становятся похожими на прозрачную жвачку. Эту опасную субстанцию едят рыбы, и дальше пластик попадает в организм человека.

Саргассово море – уникальный водоем, размещенный в Атлантическом океане. По краям – мощные течения, которые двигаются по кругу, а вот внутри всегда штиль, там не дует ветер, фактически это ловушка, в которую попадали парусники и не могли выбраться.

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Сейчас в Саргассово море навечно попадает пластик, эта локация стала своеобразной океанской помойкой и его исследует корабль экологов с Greenpeace. Благодаря специальному устройству, они собирают образцы и прямо на борту проводят исследования.

Главная опасность в том, что мусор в морской воде распадается на небольшие частицы и оседает на морских растениях, его называют микропластиком. Такие микрочастицы разлагаться столетиями.

Они превращаются в прозрачную массу, которая напоминает жвачку или зубную пасту. Такой пластик съедают рыбы, морские улитки и устрицы, химикаты накапливаются в них и в конечном итоге приводят к гибели. Так же через отравленные морепродукты пластик попадает в организм человека, который даже об этом не догадывается.

Greenpeace отмечает, что если ООН не начнет действовать немедленно, для мирового океана это будет означать катастрофу. За ближайшие 20 лет, по прогнозам экологов, исчезнет большинство рыб, которых потребляют люди.

Напомним, во время отбора проб воды на двух пляжах Крыма – обнаружили холерные вибрионы.

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