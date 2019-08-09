Через 20 років людство може опинитися на межі голоду – екологи

Третина світового океану вже забруднена пластиком – такі дані досліджень Greenpeace. Небезпечні не лише великі шматки, а й ті, що в морській воді подрібнюються і стають схожими на прозору жуйку. Цю небезпечну субстанцію їдять риби, і далі пластик потрапляє в організм людини.

Саргасове море – унікальна водойма, розміщена в Атлантичному океані. По краям – потужні течії, які рухаються по колу, а от всередині завжди штиль, там не дме вітер, фактично це пастка, в яку потрапляли вітрильники і не могли вибратися.

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Нині в Саргасове моря навічно потрапляє пластик, ця локація стала своєрідним океанським смітником і його досліджує корабель екологів з Greenpeace. Завдяки спеціальному пристрою, вони збирають зразки і просто на борту проводять дослідження.

Головна небезпека в тому, що непотріб у морській воді розкладається на менші частки і осідає на морських рослинах, його називають мікропластиком. Такі мікрочастинки розкладатимуться століттями.

Вони перетворюються у прозору масу, яка нагадує жуйку або зубну пасту. Такий пластик з’їдають риби, морські равлики та устриці, хімікати накопичуються в них і врешті призводить до загибелі. Так само через отруєні морепродукти пластик потрапляє в організм людини, яка навіть про це не здогадується.

Greenpeace вказує, що якщо ООН не почне діяти негайно, для світового океану це означатиме катастрофу. За найближчі 20 років, за прогнозами екологів, зникнуть більшість риб, які споживають люди.

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