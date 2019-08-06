Побережье возле Одессы самое грязное на все Черное море – ученые

Черное море – самое грязное в Европе, а одесское побережье – эпицентр грязи.

Мусора в Черном море вдвое больше, чем в Средиземном. В то же время концентрации некоторых веществ-загрязнителей превышают безопасные нормы. Здесь в море живут более 5 тысяч видов живых организмов, но 10% из них на грани исчезновения.

В воде встречаются антибиотики и пластик, а еще химикаты из сточных вод. Это результаты Общих Черноморских исследований ученых из Украины, Грузии и ЕС. Сейчас идет уже третий его этап.

Читайте: Нефьодов обеспокоен неправомерными проверками экологов в портах

Недавняя международная экспедиция нашла в воде 124 опасные химические вещества. Антибиотики, остатки от производства обуви, упаковки для пиццы и даже средства для насекомых. В рыбах – следы ртути, а в мертвых дельфинах – пестициды. Наиболее загрязненным оказалось западное черноморское побережье – вблизи дельты Дуная, а также море возле Одессы.

И в таких условиях живут почти 5 тысяч видов морских обитателей: рыб, водорослей, моллюсков. Три вида дельфинов, двое из которых – на грани вымирания.

Главная причина, по мнению экспертов – человеческая халатность. Через регулярные выбросы увеличивается количество одноклеточных токсичных организмов, которые пагубно влияют на Черное море.

В Минэкологии, чтобы спасти ситуацию, планируют ввести ограничения в промышленной и аграрной сферах, работе портов и модернизировать очистные сооружения. Но ничего не получится без каждого из нас. Нужен минимум – бережно относиться к природе, по крайней мере не выбрасывать мусор и потреблять меньше пластика.

Напомним, металлургические предприятия Украины полностью проигнорировали письма экологов с предложением открыть данные экологического мониторинга.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.