Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Холерные вибрионы в море: в Севастополе закрывают два пляжа

Во время отбора проб воды на двух пляжах Крыма – обнаружили холерные вибрионы.

Роспотребнадзор просит местные власти запретить купание. Об этом сообщают севастопольские СМИ.

Ранее распространенную информацию об обнаружении штамма холеры на пляже Омега опровергли, заверив, что купаться там абсолютно безопасно.

Смотрите: Побережье возле Одессы самое грязное на все Черное море – ученые

К слову, из крымской колонии выпустили и доставили в Харьков политзаключенного России, харьковчанина Александра Стешенко.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Конкуренция сверхдержав – Столтенберг о причинах оккупации Крыма Россией
В Крыму утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу
Природная катастрофа в Крыму: оккупанты уничтожают Бакальскую косу
РФ этапировала в Крым пятерых фигурантов дела Хизб ут-Тахрир
Медведев приехал в Крым на “парад”. МИД Украины выразил протест
В Севастополе заглох БТР во время репетиции морского парада
В Никитском ботсаду в Крыму статую богини Флоры заменят бюстом Ленина
В ЕС назвали два способа для получения крымчанами шенгенской визы

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка