Холерные вибрионы в море: в Севастополе закрывают два пляжа

Во время отбора проб воды на двух пляжах Крыма – обнаружили холерные вибрионы.

Роспотребнадзор просит местные власти запретить купание. Об этом сообщают севастопольские СМИ.

Ранее распространенную информацию об обнаружении штамма холеры на пляже Омега опровергли, заверив, что купаться там абсолютно безопасно.

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К слову, из крымской колонии выпустили и доставили в Харьков политзаключенного России, харьковчанина Александра Стешенко.

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