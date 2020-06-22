Из-за блокирования боевиками КПВВ Марьинка на пропускном пункте живут 17 человек

На контрольном пункте Марьинка вторую неделю живут люди, которым нужно срочно попасть на оккупированную территорию.

Но несмотря на многочисленные обращения международных мониторинговых миссий пророссийские боевики так и не открыли свой блок-пост.

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Основанием для пересечения границы оккупанты не считают даже похороны близких. Разрешают провозить только тела умерших и то без сопровождения родственников.

Сейчас в пункте оказания помощи на КПВВ живет 17 человек. Людям, которые оказались в ловушке на КПП, несколько раз в день измеряют температуру, палатки каждые 4 часа обрабатывают спецрастворами.

В зоне проведения ООС за 21 июня боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник применил запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружение БМП, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Боевики обстреляли позиции украинских военных неподалеку Крымского, Железного, Шумов, Новотошковского, Авдеевки, Старогнатовки и Бердянского.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

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