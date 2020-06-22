Через блокування бойовиками КПВВ Мар’їнка на пропускному пункті живуть 17 людей

На контрольному пункті Мар’їнка другий тиждень живуть люди, яким потрібно терміново потрапити на окуповану територію.

Але попри численні звернення міжнародних моніторингових місій проросійські бойовики так і не відкрили свій блок-пост.

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Підставою для перетину межі окупанти не вважають навіть похорон близьких. Дозволяють провозити лише тіла померлих і то без супроводу родичів.

Зараз в пункті надання допомоги на КПВВ живе 17 людей. Людям, які опинилися в пастці на КПП, кілька разів на день міряють температуру, намети кожні чотири години обробляють спецрозчинами.

У зоні проведення ООС за 21 червня бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню.

Противник застосував заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатомети різних систем, протитанкові ракетні комплекси, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Бойовики обстріляли позиції українських військових неподалік Кримського, Залізного, Шумів, Новотошківського, Авдіївки, Старогнатівки та Бердянського.

В результаті обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

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