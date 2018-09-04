Видео
Укр Рус
Укр Рус
Популярные
В возрасте 70 лет скончалась Тамара Плашенко — актриса Театра на Подоле
Мобилизация с 1 февраля 2026 года: что изменится в бронировании и воинском учете
В Украине готовят пенсионную реформу: минимальную пенсию хотят повысить до 6 тыс. грн
В каких магазинах можно потратить 1 000 Зимней поддержки и где приобрести продукты
Плачу: Анна Саливанчук сообщила, что стала бабушкой
Маргарита Верещагина, Видеоредактор
2 мин.

Из-за долгов больницы, школы и садики Смелы 2 день без воды

70-тысячный город Смела вторые сутки без воды. Накануне Черкассыоблэнерго отключили местное коммунальное предприятие Водгео от электроснабжения.

Оно задолжало энергетикам более 4 миллионов гривен. В школы и садики дети шли сегодня со своей водой. В больнице воду утром подвозили, но только техническую.

Плановые операции в городской больнице пока отменили, пациентов, по возможности, выписывают. Подвозить всему городу воду одновременно не хватает техники.

Смотрите: С горки — в больницу — опасные аттракционы Львова

Завтра в 5 часов вечера городские власти Смелы должны предоставить энергетикам график реструктуризации задолженности, чтобы избежать дальнейших отключений электроэнергии. Но такого шантажа люди не понимают, и требуют, чтобы чиновники не делали горожан заложниками своих разборок.

А вот школы Винницы перевели на новую систему очистки воды.

Связанные темы:

Сміла
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Больше видео
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь