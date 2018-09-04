Из-за долгов больницы, школы и садики Смелы 2 день без воды

70-тысячный город Смела вторые сутки без воды. Накануне Черкассыоблэнерго отключили местное коммунальное предприятие Водгео от электроснабжения.

Оно задолжало энергетикам более 4 миллионов гривен. В школы и садики дети шли сегодня со своей водой. В больнице воду утром подвозили, но только техническую.

Плановые операции в городской больнице пока отменили, пациентов, по возможности, выписывают. Подвозить всему городу воду одновременно не хватает техники.

Завтра в 5 часов вечера городские власти Смелы должны предоставить энергетикам график реструктуризации задолженности, чтобы избежать дальнейших отключений электроэнергии. Но такого шантажа люди не понимают, и требуют, чтобы чиновники не делали горожан заложниками своих разборок.

