Из-за него умер парень. Почему виновник на Волыне еще не за решеткой

На Волыни осужденный за небрежное хранение оружия человек, из-за которого погиб 16-летний парень, более 2 месяцев разгуливал на свободе, несмотря на то, что по приговору суда должен сидеть уже за решеткой. Ему не хватило места, объяснили матери погибшего, которая случайно увидела мужчину и чуть не упала в обморок.

Женщина возмущена – говорит вместо того чтобы понести наказание за смерть ее сына – он чуть не ушел от наказания. Трагический случай произошел в январе – ребятам, один из которых был сыном владельца оружия, в руки попало заряженное ружье, которое просто стояло в доме в углу. Выстрел в лицо унес жизнь 11-классника. Мужчине дали 2 года.

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Но в колонию он не попал, вплоть пока тоскующая женщина не заставила необходимые инстанции таки выполнить свою работу.

Сверстник Ивана до сих пор под следствием. Ему инкриминируют непредумышленное убийство. А вот его отца за небрежное хранение оружия, повлекшее смерть, осудили на два года тюрьмы. Такое решение апелляционный суд принял еще в июле.

В дело вмешалась прокуратура. И мужчину же задержали. Почему так произошло, в полиции объяснить не могут.

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Опубликовано Октябрь, 23 в 22:04



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