Через нього помер хлопець. Чому винний на Волині ще не за гратами

На Волині засуджений за недбале зберігання зброї чоловік, через яке загинув 16-річний хлопець, понад 2 місяці розгулював на волі попри те, що за вироком суду мав би сидіти уже за гратами. Йому не вистачило місця, пояснили матері загиблого, яка випадково побачила чоловіка та ледве не зомліла.

Жінка обурена – каже замість того аби понести покарання за смерть її сина – він його ледве не уникнув. Трагічний випадок стався у січні – хлопцям, один з яких був сином власника зброї, до рук потрапила заряджена рушниця яка просто стояла в хаті у кутку. Постріл в обличчя забрав життя 11-класника. Чоловікові дали 2 роки.

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Та до колонії він не потрапив, аж допоки згорьована жінка не змусила необхідні інстанції таки виконати свою роботу.

Одноліток Івана досі під слідством. Йому інкримінують ненавмисне вбивство. А от його батька за недбале зберігання зброї, що спричинило смерть, засудили на два роки тюрми. Таке рішення апеляційний суд ухвалив ще в липні.

У справу втрутилася прокуратура. І чоловіка таки затримали. Чому так сталося, у поліції пояснити не можуть.

До слова, незаконне збагачення і зв’язок з Росією: у чому винен контррозвідник Сергій Семочко.

Опубліковано Жовтень, 23 в 22:04



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