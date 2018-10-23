Незаконное обогащение и связь с Россией: в чем виноват контрразведчик Сергей Семочко

Элитные дома стоимостью 8 млн. долларов, роскошный джип зарегистрирован на несуществующего человека и ближайшие родственники с российскими паспортами – такие факты обнаружили журналисты программы Наши деньги об одном из ключевых контрразведчиков Украины Сергея Семочко. На службе в СБУ он от начала ее создания.

Долгое время работал в Крыму, а после аннексии полуострова на протяжении двух лет защищал экономическую безопасность государства. Сейчас 45-летний генерал-майор – первый заместитель главы службы внешней разведки. Внимание журналистов Семочко привлек год назад, когда за его подписью фактически прекратили покупать иностранные препараты для людей с почечной недостаточностью.

Сам Сергей Семечко в интервью телеканала ЗИК объяснил – деньги семья имела, потому что жена занималась туристическим бизнесом в Крыму, который впоследствии продала, а совершеннолетние дети, которые регулярно отдыхают на аннексированном полуострове, живут своей жизнью.

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Русский след наши коллеги нашли в семье Семочко. В интернете еще летом появились копии паспортов РФ, которые, якобы, принадлежат его жене, ее дочери от первого брака и зятю. Но самое главное, что данные из этих документов являются реальными и внесены в официальный реестр федеральной налоговой службы России.

В Службе безопасности начали производство по Семочко по статье государственная измена. Возможное его незаконное обогащение сейчас проверяет НАБУ, но от должности он не отстранен.

К слову, кибератака на Украину. СБУ получила новые доказательства против РФ.

Опубликовано Октябрь, 23 в 19:46



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