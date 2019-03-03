Из-за прорывов водопровода в Одессе улицы похожи на озера

В Одессе прорыв водопровода больше чем на сутки оставил треть жителей без воды. В столетней чугунной трубе появилась пробоина, коммунальщики искали ее сутки. Похожие аварии в городе случаются почти каждый месяц. Тона кубометров воды вытекают на поверхность.

Всего в Одессе более 2 тысяч километров сетей водоснабжения и канализации. Большинству из них – более века. Поэтому именно из-за изношенности часто возникают порывы. В прошлом году заменили только 10 километров. Каждый обошелся почти в 7 миллионов гривен. Столько же труб планируют восстановить в этом году.

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Однако такие локальные замены ситуацию не спасают. Поэтому чуть ли не каждый день прорывает снова. И пока дыры латают – на одесских дорогах возникает коллапс. Общественные активисты призывают поставщиков работать на опережение – не ждать, когда прорвет, а вовремя обследовать проблемные трубы и планово ремонтировать их в не пиковое время.

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