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Через прориви водогону в Одесі вулиці схожі на озера

В Одесі прорив водогону на півтори доби залишив третину жителів без води. У столітній чавунній трубі з’явилася пробоїна, комунальники шукали її добу. Схожі аварії в місті трапляються майже  щомісяця. Тони кубометрів води витікають на поверхню.

Загалом в Одесі понад 2 тисячі кілометрів мереж водопостачання та каналізації. Більшості з них – понад століття. Тож саме через зношеність найчастіше виникають пориви. Торік замінили лише 10 кілометрів. Кожен  обійшовся майже у 7 мільйонів гривень. Стільки ж труб планують відновити і цього року.

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Однак такі локальні заміни ситуацію не рятують. Тож чи не щодня прориває знову. І поки дірки латають – на одеських дорогах виникає колапс. Громадські активісти закликають постачальників працювати на випередження – не чекати, коли прорве, а вчасно обстежувати проблемні труби і планово ремонтувати їх у не піковий час.

До слова, як на Львівщині оновлюють парк пожежних авто.

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