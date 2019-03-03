Через прориви водогону в Одесі вулиці схожі на озера
В Одесі прорив водогону на півтори доби залишив третину жителів без води. У столітній чавунній трубі з’явилася пробоїна, комунальники шукали її добу. Схожі аварії в місті трапляються майже щомісяця. Тони кубометрів води витікають на поверхню.
Загалом в Одесі понад 2 тисячі кілометрів мереж водопостачання та каналізації. Більшості з них – понад століття. Тож саме через зношеність найчастіше виникають пориви. Торік замінили лише 10 кілометрів. Кожен обійшовся майже у 7 мільйонів гривень. Стільки ж труб планують відновити і цього року.
Читайте: Безкоштовне лікування та гуртки: об’єднання громад на Черкащині
Однак такі локальні заміни ситуацію не рятують. Тож чи не щодня прориває знову. І поки дірки латають – на одеських дорогах виникає колапс. Громадські активісти закликають постачальників працювати на випередження – не чекати, коли прорве, а вчасно обстежувати проблемні труби і планово ремонтувати їх у не піковий час.
До слова, як на Львівщині оновлюють парк пожежних авто.