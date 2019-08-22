Из-за бобров под воду могут уйти несколько населенных пунктов на Волыни

Вредоносные бобры валят деревья и строят дамбы чем провоцируют затопления. На Волыни настоящая беда через бобров, больше всего страдает Любашевский район. Здесь из-за работы этих неутомимых грызунов под воду могут уйти целые населенные пункты.

Бобры валят деревья, а потом делают из ветвей плотины на мелиоративных каналах. Из-за этого уровень воды в водоемах поднимается, и затапливает все вокруг.

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С другой стороны, бобры разрушают дамбы и дороги, которые построили люди. В Любешивском районе около 150 километров дамб.

Чтобы уберечься от наводнения местные всячески пытаются отпугнуть животных, засыпают песком норы и разрушают их плотины.

Из-за активности грызунов местная власть должна искать деньги на ремонт дорог и мостов.

Государственная целевая программа по противодействию подтоплением больше не работает. Поэтому в районе ищут деньги на бетонное укрепление дамб и строительство новых.

Напомним, после большого ливня в Киеве, который затопил дороги, люди плавали на надувных кругах.

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