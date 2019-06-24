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На Прикарпатье непогода разрушила переправу и отрезала от мира Шепот

На Прикарпатье непогода разрушила переправу. Отрезанными от мира остались жители большого горного села Шепот. Кроме продовольственной блокады, в настоящее время не может доехать ни скорая помощь, ни общественный транспорт. Только в Косовском районе вода в этом году уничтожил 5 мостов. Восстанавливать их – нечем. Потому что до сих пор не отремонтировали переезды, которые наводнение унесло еще 10 лет назад.

Восстановить переправу чиновники планируют через неделю. Работы обойдутся минимум в 200 тыс. грн. Нынешние аномальные ливни на Косивщине уже разрушили пять мостов. Денег на ремонт в местном и районном бюджете нет. Ждут помощи от области.

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Подмытые береговые опоры, разрушения конструкций, уничтожены ограждения и непроходимые тротуары.

В Верховинском районе более 40 переправ, большинство из них аварийные. Всего на Прикарпатье более тысячи мостов. Почти все построены по старым нормативам полвека назад. И требуют если не капитального, то хотя бы текущего ремонта.

К слову, грозы, град и шквалы: когда и где ждать непогоду.

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