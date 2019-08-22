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Через шкідливих бобрів під воду можуть піти населені пункти на Волині

Шкідливі бобри валять дерева і будують дамби чим провокують затоплення. На Волині справжня біда через бобрів, найбільше потерпає Любешівський район. Тут через роботу цих невтомних гризунів під воду можуть піти цілі населені пункти.

Бобри валять дерева, а потім роблять із гілок загати на меліоративних каналах. Через це рівень води на водоймах підіймається, і затоплює усе довкола.

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З іншого боку бобри руйнують дамби та дороги, які спорудили люди. У Любешівському  районі близько 150 кілометрів дамб.

Щоби вберегтися від повені місцеві усіляко намагаються відлякати тварин, засипають піском нори та руйнують їхні греблі.

Через активність гризунів місцева влада мусить шукати гроші на ремонт доріг та мостів.

Державна цільова програма з протидії підтопленням більше не працює. Тож у районі шукають гроші на бетонне укріплення дамб та будівництво нових.

Нагадаємо, після великої зливи у Києві, яка затопила дороги, люди плавали на надувних кругах.

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