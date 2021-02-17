Очередь на Марс: сразу три космических миссии прибыли для изучения планеты

В феврале к Марсу прибывают сразу три космических миссии. Первым прибыл изучать красную планету космический аппарат с Объединенных Арабских Эмиратов.

Их зонд Надежда, который полностью собрали в ОАЭ, вышел на орбиту 9 февраля, и два дня назад уже сделал первый снимок соседней планеты.

Команда разработчиков, 80% из которых – женщины, будут работать на орбите Марса два года, но не будет приземляться. Их основной задачей станет изучение атмосферы красной планеты.

Китайская миссия Тяньвень-1 стартовала в июле прошлого года и прибыла в пункт назначения 10 февраля. Сейчас на орбите она выходит на оптимальную траекторию для посадки.

Из всех миссий у китайской – самые амбициозные задачи: на поверхности будет работать вездеход, оснащенный станцией радиосканирования. Прибор позволит заглянуть вглубь поверхности и изучить геологическое строение Марса, а также провести химический анализ почвы. Орбитальная часть Тяньвень-1 будет изучать атмосферу и работать как передатчик данных.

Американское космическое агентство – единственное среди февральских покорителей Марса, имеющее опыт отправки аппаратов к соседу Земли. Миссия должна сесть 18 февраля в кратере Джезеро неподалеку от экватора.

Инновационная миссия Марс-2020 состоит из марсохода и уникального роботизированного вертолета-разведчика. Их главная цель – выяснить, есть ли жизнь на красной планете и может ли ее атмосфера в будущем измениться и стать пригодной для людей.

По словам руководителя программы посадки миссии Марс-2020 Аллена Чена, кратер Джезеро – отличное место для науки, но его беспокоит разнообразие крутых скал на его территории.

– Здесь есть песок, большие каменные глыбы и кратеры. И день будет плохим, если мы во что-то врежемся, – говорит Аллен Чен.

Европейское космическое агентство в сотрудничестве с Роскосмосом отправит миссию на Марс в 2022 году.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск уверен, что его компания высадит людей на Марс к 2026-му году. Он считает, что первый полет может состояться даже раньше анонсированного времени, например через два-три года.

Подробнее о запуске SpaceX на Марс, читайте в материале Фактов ICTV.