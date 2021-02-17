Черга на Марс: одразу три космічні місії прибули для вивчення планети

У лютому до Марса прибувають одразу три космічні місії. Першим прибув вивчати червону планету космічний апарат із Об’єднаних Арабських Еміратів.

Їхній зонд Надія, який повністю зібрали в ОАЕ, вийшов на орбіту 9 лютого, і два дні тому вже надіслав перший знімок сусідньої планети.

Команда розробників, 80% з яких – жінки, працюватимуть на орбіті Марса два роки, але не приземлятимуться. Їхнім основним завданням стане вивчення атмосфери червоної планети.

Китайська місія Тяньвень-1 стартувала в липні минулого року й дісталася пункту призначення 10 лютого. Зараз на орбіті вона виходить на оптимальну траєкторію для посадки.

З усіх місій у китайської – найбільш амбітні завдання: на поверхні працюватиме всюдихід, оснащений станцією радіосканування. Прилад дасть змогу зазирнути вглиб поверхні й вивчити геологічну будову Марса. А також провести хімічний аналіз ґрунту. Орбітальна частина Тяньвень-1 вивчатиме атмосферу й працюватиме як передавач даних.

Американське космічне агентство – єдине серед лютневих підкорювачів Марса, хто має досвід відправлення апаратів до сусіда Землі. Місія має сісти 18 лютого в кратері Джезеро неподалік екватора.

Інноваційна місія Марс-2020 складається з марсохода та унікального роботизованого вертольота-розвідника. Їхня головна мета – з’ясувати, чи є життя на червоній планеті і чи може її атмосфера у майбутньому змінитися та стати придатною для людей.

За словами керівника програми посадки місії Марс-2020 Аллена Чена, кратер Джезеро – чудове місце для науки, але його непокоїть розмаїття крутих скель на його території.

– Тут є пісок, великі кам’яні брили і кратери. І день буде поганим, якщо ми в щось вріжемося, – говорить Аллен Чен.

Європейське космічне агентство у співпраці з Роскосмосом відправить місію на Марс у 2022 році.

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск упевнений, що його компанія висадить людей на Марс до 2026 року. Він вважає, що перший політ може відбутися навіть раніше анонсованого часу, наприклад за два-три роки.

Детальніше про запуск SpaceX на Марс, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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