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Очередной скандал с ЖК Отрадный: людей просят доплатить за лишние метры

Вокруг ЖК Отрадный очередной скандал. Люди вкладывают деньги в квартиры, а застройщик перепродает их другим и еще просит доплатить за лишние метры. Покупатели отказываются и утверждают, что это просто мошенничество.

Интересно, что дом, вокруг которого образовался скандал вообще строили по заказу Национального авиационного университета и на территории, где ранее планировали возвести учебные корпуса. Из-за этого даже открыли уголовное дело.

Кроме того, фирму подозревают в отмывании денег. Манипуляции с деньгами осуществляет ООО ФК Толока для прикрытия реальной продажи квартир без уплаты налогов на прибыль и минимизации уплаты налога на добавленную стоимость.

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Несмотря на скандалы и уголовные дела компании все же работают, постоянно меняют адреса, руководителей, владельцев и создают клоны с тем же названием, но разным реквизитам.

Покупатели говорят, что уже запутались, у кого же требовать правды. Они убеждены, что за всем стоит Сергей Клименко, который некогда был владельцем фирмы, которая строила жилье для НАУ. Сейчас он представляется обычным юристом компании, которая собирает из инвесторов деньги. От комментариев отказывается.

Жалобу инвесторов Отрадного сейчас рассматривает Офис противодействия рейдерству при Минюсте.

Кроме того, история с незаконными застройками в Киеве не нова. Жилой комплекс противоправно строят и в Жулянах.

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