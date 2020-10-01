Черговий скандал з ЖК Відрадний: людей просять доплатити за зайві метри

Навколо ЖК Відрадний черговий скандал. Люди вкладають гроші у помешкання, а забудовник перепродає їх іншим та ще й просить доплатити за зайві метри. Покупці відмовляються та твердять, що це просто шахрайство.

Цікавим є те, що дім, навколо якого утворився скандал взагалі будували на замовлення Національного авіаційного університету і на території, де раніше планували звести навчальні корпуси. Через це навіть відкрили кримінальну справу.

Окрім того, фірму підозрюють у відмиванні коштів. Маніпуляції із грошима здійснює ТОВ ФК Толока для прикриття реального продажу квартир без сплати податків на прибуток та мінімізації сплати податку на додану вартість.

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Попри скандали та кримінальні справи компанії все ж працюють, постійно змінюють адреси, керівників, власників та створюють клони із тією ж назвою, але різними реквізитами.

Покупці кажуть, що вже заплуталися, у кого ж вимагати правди. Вони переконані, що за всім стоїть Сергій Клименко, який колись був власником фірми, яка будувала житло для НАУ. Зараз він представляється звичайним юристом компанії, яка збирає з інвесторів гроші. Від коментарів відмовляється.

Скаргу інвесторів Відрадного нині розглядає Офіс протидії рейдерству при Мінюсті.

Окрім того, історія з незаконними забудовами в Києві не нова. Житловий комплекс протиправно будують і у Жулянах.