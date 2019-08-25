Черкасцы возмущены платежами за мусор: платят за то, чего не выбрасывали

Жители Черкасс теперь должны рассчитываться по двум платежкам за мусор – отдельно за вывоз обычных бытовых отходов и крупногабаритного мусора. Люди возмущаются: почему должны ежемесячно платить за то, чего не выбрасывали?

Один из жителей города сейчас имеет немало строительного мусора, но о его вывозе заботится сам. Говорит: ни договора, ни услуги от новой организации не видел, а вот платежка пришла.

В городе 140 мусорных площадок и там всегда полно мусора, – говорят рабочие. За два месяца вывезли более 10 кубометров негабарита. Крупногабаритный мусор вывозит компания, которая выиграла конкурс на обслуживание почти 850 домов в городе. Плата за эту услугу начисляется каждому жителю – 13 грн. с человека.

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Люди и раньше платили за вывоз крупногабаритных отходов, но в одной квитанции, – объясняют чиновники. Но весной, согласно новому постановлению Кабинета министров об отходах, этот платеж по квартплате убрали. Впрочем, платить закон все равно обязывает.

Такую систему расчетов чиновники объясняют стремлением избежать несанкционированных свалок. Мол, люди перестанут сбрасывать громоздкий мусор в лесу или на окраине. Но плата за соседа все же многих жителей Черкасс не устраивает.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Украина попала в топ-10 стран с наибольшим объемом мусора на человека.

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