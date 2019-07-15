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Украина попала в топ-10 стран с наибольшим объемом мусора на человека

Украина в десятке стран с наибольшим объемом мусора на жителя.

Возглавила рейтинг Канада. Там на одного жителя приходится 36 тонн отходов.

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Мы – на девятом месте. 10 тонн мусора приходится на одного украинского.

По данным Всемирного банка – отходы на планете только растут. Через прирост численности населения в 2050 году количество мусора должна увеличиться на 70%.

Более трети отходов на планете связана со сферой строительства и реконструкции.

К слову, как забирают и куда свозят отсортированный мусор в Киеве – проверка Фактов ICTV.

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