Черкащани обурені платіжками за сміття: платять за те, чого не викидали

Жителі Черкас тепер мають розраховуватись по двом платіжкам за сміття – окремо за вивезення звичайних побутових відходів і великогабаритного непотребу. Люди обурюються: чому повинні щомісяця платити за те, чого не викидали?

Один з мешканців міста зараз має чимало будівельного непотребу, але про його вивезення дбає сам. Каже: ні договору, ні послуги від нової організації не бачив, а от платіжка прийшла.

У місті 140 сміттєвих майданчиків і там завжди повно сміття, – кажуть робітники. За два місяці вивезли понад 10 кубометрів негабариту. Великогабаритне сміття вивозить компанія, яка виграла конкурс на обслуговування майже 850 будинків у місті. Плату за цю послугу нараховують кожному жителю – 13 грн. з людини.

Читайте: Не сміття, а сировина: у Києві встановили 2,5 тис. сортувальних контейнерів

Люди і раніше платили за вивезення великогабаритних відходів, але в одній квитанції, – пояснюють чиновники. Але навесні, згідно з новою постановою Кабінету міністрів про відходи, цей платіж із квартплати прибрали. Утім, платити закон усе одно зобов’язує.

Таку систему розрахунків чиновники пояснюють прагненням уникнути несанкціонованих сміттєзвалищ. Мовляв, люди перестануть скидати громіздке сміття в лісі чи на околиці. Але плата за сусіда все ж багатьох черкащан не влаштовує.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Україна потрапила у топ-10 країн із найбільшим обсягом сміття на людину.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.