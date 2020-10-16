Красная зона Covid-19: почему в Украине не действуют штрафы за отсутствие маски

Ежедневно в Украине один за другим устанавливаются рекорды инфицирования Covid-19, а количество городов, входящих в красную зону, растет.

Пока чиновники ищут новые помещения для временных больниц, специалисты предупреждают: ни одна медицинская система не выдержит, если люди не одумаются и не начнут придерживаться карантинных мер.

Начиная с понедельника, 19 октября, ограничения красной зоны карантина начнут действовать для почти семидесяти населенных пунктов.

Европейская практика показывает, что самый действенный способ соблюдения карантина — это штрафы, однако в Украине ситуация сложнее.

С начала карантина Верховная Рада так и не приняла проект закона, согласно которому был бы введен отдельный штраф за неношение маски в общественных местах.

Пока единственная статья админкодекса — нарушение правил карантина, которая предусматривает штраф от 17 тыс. гривен.

Юристы настаивают на том, что нормы статьи выписаны плохо, и когда после составления админпротокола дело попадает в суд, доказать вину очень проблематично. А значит, полицейским нет смысла составлять протокол.

Несмотря на всю жесткость карантинных мероприятий, без контроля за их выполнением эффекта не будет.

С одной стороны, пока нет вакцины — коронавирусная болезнь почти неизбежна, с другой — медленное распространение болезни дает больше шансов на спасение.

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